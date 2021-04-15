【華融危機】華融遲發業績引爆債務危機 停牌公司揭出千瘡百孔 名家專欄 13:45 2021/04/15 分享： 中國華融 （02799） 債務危機愈演愈烈，公司發行的債券連日遭恐慌性拋售，觸發點是公司未能按監管規例於3月底前公布去年業績。內媒<財經>其後跟進報導華融業績誤期涉債務重組，其主編更公開討論華融破產可能性。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 友邦再迎「北水」 憧憬未完 今日 友邦再迎「北水」 憧憬未完 【友邦股價】友邦連日衝擊紅底股 內地客重來憧憬未炒完? 2021/04/14 【友邦股價】友邦連日衝擊紅底股 內地客重來憧憬未炒完? 透視中港美 - 收水路綫圖漸現 市場太淡定? 2021/04/14 收水路綫圖漸現 市場太淡定? 【儲局收水】儲局官員放風收水路綫圖 加息縮表還會遠嗎? 2021/04/13 【儲局收水】儲局官員放風收水路綫圖 加息縮表還會遠嗎? 透視中港美 - 阿里勁彈似翻盤 炒家急拆長短倉 2021/04/13 阿里勁彈似翻盤 炒家急拆長短倉 業績公布 港股 華晨中國汽車（01114） 保利協鑫能源（03800） 中國華融（02799） 審計 核數師 停牌