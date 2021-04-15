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【華融危機】華融遲發業績引爆債務危機 停牌公司揭出千瘡百孔

名家專欄 13:45 2021/04/15

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中國華融 （02799） 債務危機愈演愈烈，公司發行的債券連日遭恐慌性拋售，觸發點是公司未能按監管規例於3月底前公布去年業績。內媒<財經>其後跟進報導華融業績誤期涉債務重組，其主編更公開討論華融破產可能性。

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欄名 : 透視中港美

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