延發業績停牌公司 恐揭更多糊塗帳 名家專欄 2021/04/16 分享： 中國華融（02799）債務危機愈演愈烈，公司發行的債券連日遭恐慌性拋售，觸發點是公司未能按《上市規則》，於3月底前公布去年業績而停牌。內媒《財經》跟進報道華融業績誤期涉債務重組，華融可能破產及中央滙金 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 醫思生意大增 通關迎內地客 今日 醫思生意大增 通關迎內地客 最新專欄文章 【華融危機】華融遲發業績引爆債務危機 停牌公司揭出千瘡百孔 2021/04/15 【華融危機】華融遲發業績引爆債務危機 停牌公司揭出千瘡百孔 透視中港美 - 友邦再迎「北水」 憧憬未完 2021/04/15 友邦再迎「北水」 憧憬未完 【友邦股價】友邦連日衝擊紅底股 內地客重來憧憬未炒完? 2021/04/14 【友邦股價】友邦連日衝擊紅底股 內地客重來憧憬未炒完? 透視中港美 - 收水路綫圖漸現 市場太淡定? 2021/04/14 收水路綫圖漸現 市場太淡定? 【儲局收水】儲局官員放風收水路綫圖 加息縮表還會遠嗎? 2021/04/13 【儲局收水】儲局官員放風收水路綫圖 加息縮表還會遠嗎? 金融 恒生指數 內地券商股 香港交易所（00388） 華晨中國汽車（01114） 中國華融（02799） 保利協鑫能源（03800） 新能源 人民幣 銀行