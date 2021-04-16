延發業績停牌公司 恐揭更多糊塗帳

中國華融（02799）債務危機愈演愈烈，公司發行的債券連日遭恐慌性拋售，觸發點是公司未能按《上市規則》，於3月底前公布去年業績而停牌。內媒《財經》跟進報道華融業績誤期涉債務重組，華融可能破產及中央滙金

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