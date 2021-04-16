中海油極超值 預計股息9厘 名家專欄 2021/04/16 分享： 中港兩地股市昨日V彈，但未能擺脫下跌走勢，由於「五窮月」愈來愈近，小心A、H股指數有反彈無升幅，讀者入市要小心，惟可留意低市盈率（PE）高息股，如中國海洋石油（00883）今年盈利可以翻一番，預測息率 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 青啤買定先 夏天銷量高 2021/04/14 青啤買定先 夏天銷量高 中字股實力談 - 聯想穩佔龍頭 估值理應上調 2021/04/13 聯想穩佔龍頭 估值理應上調 中字股實力談 - 中通復增長 趁低位入貨 2021/04/10 中通復增長 趁低位入貨 中字股實力談 - 同程Vs攜程 股價平一半 2021/04/09 同程Vs攜程 股價平一半 中字股實力談 - 廣汽PE十倍 車股最抵買 2021/04/08 廣汽PE十倍 車股最抵買 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 昆侖能源（00135） 石油 派息 地緣政治 紐約期油 人民幣 板塊