中海油極超值 預計股息9厘

中港兩地股市昨日V彈，但未能擺脫下跌走勢，由於「五窮月」愈來愈近，小心A、H股指數有反彈無升幅，讀者入市要小心，惟可留意低市盈率（PE）高息股，如中國海洋石油（00883）今年盈利可以翻一番，預測息率

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