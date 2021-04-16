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中海油極超值 預計股息9厘

名家專欄 2021/04/16

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中港兩地股市昨日V彈，但未能擺脫下跌走勢，由於「五窮月」愈來愈近，小心A、H股指數有反彈無升幅，讀者入市要小心，惟可留意低市盈率（PE）高息股，如中國海洋石油（00883）今年盈利可以翻一番，預測息率

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 昆侖能源（00135） 石油 派息 地緣政治 紐約期油 人民幣 板塊

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