法國禁飛一小步 應對暖化一大步

今日是中法德3國的氣候峰會，下周四也有美國總統拜登主持的全球氣候峰會，且看法國總統馬克龍會否再有新猷。法國日前通過禁止大部分內陸航班的方案，涵蓋所有可以少於2個半小時直通火車代替的航班，只有轉機不受影

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