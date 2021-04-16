法國禁飛一小步 應對暖化一大步 名家專欄 2021/04/16 分享： 今日是中法德3國的氣候峰會，下周四也有美國總統拜登主持的全球氣候峰會，且看法國總統馬克龍會否再有新猷。法國日前通過禁止大部分內陸航班的方案，涵蓋所有可以少於2個半小時直通火車代替的航班，只有轉機不受影 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 核廢水排海具爭議 日決定緣何竟有支持 2021/04/15 核廢水排海具爭議 日決定緣何竟有支持 國金札記 - 英初創Greensill爆煲 次按危機隱現？ 2021/04/14 英初創Greensill爆煲 次按危機隱現？ 國金札記 - 娛樂名人參選總統 美國人未被嚇怕？ 2021/04/13 娛樂名人參選總統 美國人未被嚇怕？ 國金札記 - 阿斯利康血栓風波 看清全貌勿陷誤區 2021/04/12 阿斯利康血栓風波 看清全貌勿陷誤區 國金札記 - 英推疫苗護照 恐遇滑鐵盧 2021/04/09 英推疫苗護照 恐遇滑鐵盧 氣候暖化 法國 馬克龍 航空 疫情 中國 美國 歐洲 拜登 外交