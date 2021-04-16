解構屯門御海灣II高開原因 名家專欄 14:00 2021/04/16 分享： 最近一手新盤銷情較為慢熱，但屯門御海灣II仍然高開，相信是同系區內其他新盤，相若價錢亦有承接力，且外區不少新盤持續錄得高價成交，令發展商在定價上就更有信心。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 2021/03/23 資金掃大碼豪宅 發展商準備變陣？ 新香港人真內地客 入市港樓？ 2021/03/31 新香港人真內地客 入市港樓？ 新樓轉慢熱 等待下一個大盤 2021/04/14 新樓轉慢熱 等待下一個大盤 最新專欄文章 專家樓論 - 如果租置計劃結合置安心 今日 如果租置計劃結合置安心 -專家樓論 - 重推一手空置稅 幫到供應幾多? 2021/04/15 重推一手空置稅 幫到供應幾多? 專家樓論 - 二手連鎖效應 熱度推上千萬元級 2021/04/15 二手連鎖效應 熱度推上千萬元級 專家樓論 - 放盤量1年來首回落 預視二手樓市「乾升」 2021/04/14 放盤量1年來首回落 預視二手樓市「乾升」 專家樓論 - 新樓轉慢熱 等待下一個大盤 2021/04/14 新樓轉慢熱 等待下一個大盤 一手市場 發展商 屢創新高 成交 屯門 新地 御海灣II