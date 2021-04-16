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解構屯門御海灣II高開原因

名家專欄 14:00 2021/04/16

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最近一手新盤銷情較為慢熱，但屯門御海灣II仍然高開，相信是同系區內其他新盤，相若價錢亦有承接力，且外區不少新盤持續錄得高價成交，令發展商在定價上就更有信心。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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