買樓愈借愈盡 風險不得不防 名家專欄 12:35 2021/04/16 分享： 近月二手樓市持續升溫，二手屋苑造價紛紛創新高，甚至連二、三綫屋苑也出現破頂潮。根據地產代理研究報告指出，今年首季市民「借到盡」買樓的趨勢有惡化的跡象，雖然疫情有漸趨平服的走勢，經濟前景或有所改善，不過準買家入市前仍須做足風險管理。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 月薪x100 最完美按揭額？ 2021/02/03 月薪x100 最完美按揭額？ 新盤按揭方法各出奇謀 2021/03/06 新盤按揭方法各出奇謀 英國9成半按揭 首置風險要留神 2021/03/09 英國9成半按揭 首置風險要留神 最新專欄文章 納米樓全盛時期告一段落？ 2021/04/15 納米樓全盛時期告一段落？ 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 2021/04/14 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 車位升值力收窄 投資者慎入 2021/04/13 車位升值力收窄 投資者慎入 新盤取消交易市民難知詳情 ？ 2021/04/12 新盤取消交易市民難知詳情 ？ 千萬豪翁都靠「磚頭」發達？ 2021/04/09 千萬豪翁都靠「磚頭」發達？ 按揭貸款 按揭保險 香港