買樓愈借愈盡 風險不得不防

近月二手樓市持續升溫，二手屋苑造價紛紛創新高，甚至連二、三綫屋苑也出現破頂潮。根據地產代理研究報告指出，今年首季市民「借到盡」買樓的趨勢有惡化的跡象，雖然疫情有漸趨平服的走勢，經濟前景或有所改善，不過準買家入市前仍須做足風險管理。

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