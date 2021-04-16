【國壽股價】國壽今年低位反彈 內險變高息股吸引力漸增? 名家專欄 13:23 2021/04/16 分享： 資金新舊經濟股之間換馬，內銀、內房及資源股不同傳統股板塊輪動向好，惟獨內險股繼續大落後。國壽 （02628） 及中國太保 （02601） 昨見今年收市新低後，今早同於低位回穩，令一眾股民注視內險股是否有望觸底反彈。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 延發業績停牌公司 恐揭更多糊塗帳 今日 延發業績停牌公司 恐揭更多糊塗帳 【華融危機】華融遲發業績引爆債務危機 停牌公司揭出千瘡百孔 2021/04/15 【華融危機】華融遲發業績引爆債務危機 停牌公司揭出千瘡百孔 透視中港美 - 友邦再迎「北水」 憧憬未完 2021/04/15 友邦再迎「北水」 憧憬未完 【友邦股價】友邦連日衝擊紅底股 內地客重來憧憬未炒完? 2021/04/14 【友邦股價】友邦連日衝擊紅底股 內地客重來憧憬未炒完? 透視中港美 - 收水路綫圖漸現 市場太淡定? 2021/04/14 收水路綫圖漸現 市場太淡定? 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 港股 恒生中國企業指數 恒生指數 A股