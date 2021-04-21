應否推疫苗通行證？ 以色列經驗可借鑑 國際 07:25 2021/04/21 分享： 新冠疫苗的接種進程不斷向前，全球愈來愈多人接種疫苗的同時，疫苗護照的討論亦愈熾熱。多國政府仍未正式推出疫苗護照，怎知討論已不限於跨國通關時使用，而是在境內使用，以針對性放寬防疫，讓已接種疫苗者享較多自由。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 法國禁飛短途內陸機 馬克龍的氣候外交？ 2021/04/15 法國禁飛短途內陸機 馬克龍的氣候外交？ 提升教育程度 應對歧視上上策？ 2021/04/16 提升教育程度 應對歧視上上策？ 日本核廢水倒落海 真的安全無害？ 2021/04/14 日本核廢水倒落海 真的安全無害？ Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版 2021/04/13 Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 2021/04/12 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 最新專欄文章 只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？ 2021/04/20 只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 疫情 以色列 疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎