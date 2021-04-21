應否推疫苗通行證？ 以色列經驗可借鑑

新冠疫苗的接種進程不斷向前，全球愈來愈多人接種疫苗的同時，疫苗護照的討論亦愈熾熱。多國政府仍未正式推出疫苗護照，怎知討論已不限於跨國通關時使用，而是在境內使用，以針對性放寬防疫，讓已接種疫苗者享較多自由。

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