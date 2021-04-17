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內險變高息股 抗跌力漸增

名家專欄 2021/04/17

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資金新舊經濟股之間換馬，內銀、內房及資源股不同傳統股板塊輪動向好，惟獨內險股繼續大落後。國壽（02628）及中國太保（02601）周四見今年收市新低後，昨同於低位喘穩回升，令一眾股民注視內險股是否有望

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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