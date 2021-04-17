內險變高息股 抗跌力漸增 名家專欄 2021/04/17 分享： 資金新舊經濟股之間換馬，內銀、內房及資源股不同傳統股板塊輪動向好，惟獨內險股繼續大落後。國壽（02628）及中國太保（02601）周四見今年收市新低後，昨同於低位喘穩回升，令一眾股民注視內險股是否有望 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 聯易融背靠騰訊 力攻供應鏈金融 今日 聯易融背靠騰訊 力攻供應鏈金融 最新專欄文章 【國壽股價】國壽今年低位反彈 內險變高息股吸引力漸增? 2021/04/16 【國壽股價】國壽今年低位反彈 內險變高息股吸引力漸增? 透視中港美 - 延發業績停牌公司 恐揭更多糊塗帳 2021/04/16 延發業績停牌公司 恐揭更多糊塗帳 【華融危機】華融遲發業績引爆債務危機 停牌公司揭出千瘡百孔 2021/04/15 【華融危機】華融遲發業績引爆債務危機 停牌公司揭出千瘡百孔 透視中港美 - 友邦再迎「北水」 憧憬未完 2021/04/15 友邦再迎「北水」 憧憬未完 【友邦股價】友邦連日衝擊紅底股 內地客重來憧憬未炒完? 2021/04/14 【友邦股價】友邦連日衝擊紅底股 內地客重來憧憬未炒完? 保險產品 保險公司 收息股 友邦保險（01299） 新華保險（01336） 中國人民保險集團（01339） 中國平安（02318） 中國太保（02601） 中國人壽（02628） 股票