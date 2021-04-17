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會德豐大旺 賣樓買地貨如輪轉

名家專欄 07:00 2021/04/17

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黃竹坑站上蓋港島南岸最後推出的第6期，最終由會德豐奪得，連同同系九倉(00004)早前以合共逾190億元連奪兩幅山頂地王，反映該財團貨如輪轉式購買地皮，對後市有相當信心。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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