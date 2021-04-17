會德豐大旺 賣樓買地貨如輪轉 名家專欄 07:00 2021/04/17 分享： 黃竹坑站上蓋港島南岸最後推出的第6期，最終由會德豐奪得，連同同系九倉(00004)早前以合共逾190億元連奪兩幅山頂地王，反映該財團貨如輪轉式購買地皮，對後市有相當信心。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【港島南岸第1期】黃竹坑站上蓋晉環樓書上載 平面圖曝光 最細289呎扣埋露台得267呎 2021/04/16 【港島南岸第1期】黃竹坑站上蓋晉環樓書上載 平面圖曝光 最細289呎扣埋露台得267呎 【地皮截標】黃竹坑港島南岸6期接獲6份標書 包括嘉華長實及恒地 2021/04/15 【地皮截標】黃竹坑港島南岸6期接獲6份標書 包括嘉華長實及恒地 【地皮開標】會德豐奪港島南岸第6期 首度進駐黃竹坑站 測量師料賣樓呎價逾2.8萬元 2021/04/16 【地皮開標】會德豐奪港島南岸第6期 首度進駐黃竹坑站 測量師料賣樓呎價逾2.8萬元 最新專欄文章 專家樓論 - 解構屯門御海灣II高開原因 2021/04/16 解構屯門御海灣II高開原因 專家樓論 - 如果租置計劃結合置安心 2021/04/16 如果租置計劃結合置安心 -專家樓論 - 重推一手空置稅 幫到供應幾多? 2021/04/15 重推一手空置稅 幫到供應幾多? 專家樓論 - 二手連鎖效應 熱度推上千萬元級 2021/04/15 二手連鎖效應 熱度推上千萬元級 專家樓論 - 放盤量1年來首回落 預視二手樓市「乾升」 2021/04/14 放盤量1年來首回落 預視二手樓市「乾升」 發展商 將軍澳 黃竹坑 港島南岸 GRANDE MONACO 維港滙 MONACO MARINI MALIBU 77／79 PEAK ROAD