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日本疫情危機四伏 東京奧運怎辦下去？

國際 07:25 2021/04/17

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日本無疑已經爆發新冠肺炎第4波疫情，而目前距離東京奧運開幕不足100日，這個4年一度的全球體壇盛事應否如期舉行，成為各界關注的熱門話題。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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