譚仔Vs大家樂大快活 吸金王誰屬？ 名家專欄 2021/04/17 分享： 在香港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌的譚仔國際，正式向聯交所遞交上市申請。根據初步招股書，譚仔本港分店數目雖不及本港快餐龍頭大家樂（00341）及大快活（00052），但假如以最近一個財年 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 吳敏芳 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 奧運＋冬奧 體育股乘勢奪「金」 2021/04/16 奧運＋冬奧 體育股乘勢奪「金」 交易講場 - 拆解比亞迪電動車業務 2021/04/15 拆解比亞迪電動車業務 交易講場 - 阿里估值平追落後 社區團購繞道突圍 2021/04/14 阿里估值平追落後 社區團購繞道突圍 交易講場 - 4大指標 分析港股次季走向 2021/04/13 4大指標 分析港股次季走向 交易講場 - 阿里外資股東 為何「搬倉」來港 2021/04/12 阿里外資股東 為何「搬倉」來港 品牌 餐飲 餐飲股 大家樂（00341） 大家樂 大快活 米線 FAIRWOOD HOLD（00052） 太興集團（06811）