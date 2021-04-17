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譚仔Vs大家樂大快活 吸金王誰屬？

名家專欄 2021/04/17

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在香港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌的譚仔國際，正式向聯交所遞交上市申請。根據初步招股書，譚仔本港分店數目雖不及本港快餐龍頭大家樂（00341）及大快活（00052），但假如以最近一個財年

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撰文 : 吳敏芳

欄名 : 交易講場

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