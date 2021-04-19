港股五行欠水 追升等A股起步 名家專欄 2021/04/19 分享： 美國債息回落，美滙繼續回軟，支持美股外圍全綫造好。道指、標普500指數上周四、五連日創收市新高，科技股納指新高在望，連帶台股、德股亦同創收市新高。 反觀港股上周在內地監管科網股消息牽引下反覆波動，全周微 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 內險變高息股 抗跌力漸增 2021/04/17 內險變高息股 抗跌力漸增 【國壽股價】國壽今年低位反彈 內險變高息股吸引力漸增? 2021/04/16 【國壽股價】國壽今年低位反彈 內險變高息股吸引力漸增? 透視中港美 - 延發業績停牌公司 恐揭更多糊塗帳 2021/04/16 延發業績停牌公司 恐揭更多糊塗帳 【華融危機】華融遲發業績引爆債務危機 停牌公司揭出千瘡百孔 2021/04/15 【華融危機】華融遲發業績引爆債務危機 停牌公司揭出千瘡百孔 透視中港美 - 友邦再迎「北水」 憧憬未完 2021/04/15 友邦再迎「北水」 憧憬未完 債券 北水流入 恒生指數 A股 量化寬鬆 騰訊控股（00700） 中芯國際（00981） 美滙指數 人民幣 美元