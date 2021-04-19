港股五行欠水 追升等A股起步

美國債息回落，美滙繼續回軟，支持美股外圍全綫造好。道指、標普500指數上周四、五連日創收市新高，科技股納指新高在望，連帶台股、德股亦同創收市新高。

反觀港股上周在內地監管科網股消息牽引下反覆波動，全周微

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