【選股布陣】贏點：階段性與結構性的把握 財金 12:20 2021/04/19 分享： 中國在公布一季度按年增18.3%的GDP數據後，二季度明顯減弱，或按季增長減速幾近中外機構的共識，富達國際展望第二季，中國經濟表現雖然低基數效應將明顯減弱，但仍有一定影響力，因此經濟按年增長速度預期仍維持較高水平。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財 李欣華 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 第二季要留意市場的10大變化 2021/04/14 第二季要留意市場的10大變化 【美股攻略】護城河概念的6大增長股+9大價值股 2021/04/14 【美股攻略】護城河概念的6大增長股+9大價值股 【第二季布局】美債2.4厘才是供需平衡點？ 2021/04/09 【第二季布局】美債2.4厘才是供需平衡點？ 【第二季布局】美元神奇的「17年」周期 2021/04/09 【第二季布局】美元神奇的「17年」周期 【第二季布局】強港元低拆息 資金流入看好復甦 (附外幣目標參考) 2021/04/09 【第二季布局】強港元低拆息 資金流入看好復甦 (附外幣目標參考) 板塊 服務 經濟 股票 行業 指數 通脹 CPI PPI GDP