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【選股布陣】贏點：階段性與結構性的把握

財金 12:20 2021/04/19

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中國在公布一季度按年增18.3%的GDP數據後，二季度明顯減弱，或按季增長減速幾近中外機構的共識，富達國際展望第二季，中國經濟表現雖然低基數效應將明顯減弱，但仍有一定影響力，因此經濟按年增長速度預期仍維持較高水平。

...

撰文 : 投資理財 李欣華

欄名 : 大行有路捉

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