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【高息藍籌】中移動成最強高息藍籌 全因這關鍵日迫近?

名家專欄 13:19 2021/04/19

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高息藍籌中國移動 （00941） 今早連續第2日強勢反彈，在重磅科技股回穩主導港股市況情況下，中移動今早仍顯著上升約1.6%跑贏大市，股價表現在一眾傳統高息藍籌中最佳。

中移動股價向好，觸發點是大行唱好推動。野村上周四最近研究報告指，中移動去年業績符預期，５Ｇ遷移亦漸上軌道，５Ｇ套餐用戶已達１.65億，滲透率
達17.5％，今年２月已上升至１.73億戶，公司目標今為年底增至２億戶，預期有利每用戶平均收入（ARPU）增長。野村維持對中移動「買入」評級，目標價６5元。

中移動6.3%股息  除息日迫近

大行投資評訯及目標價不變，為何仍能推動中移動股價顯著向好? 時機相信是關鍵之一。10大高息藍籌中，中移動除息日最早，訂在5月3日，距今不足10個交易日。投資者最遲下周五（4月30日）或之前買入才能收取每股1.76港元末期息，連同中期息1.53港元計，全年派息3.29港元，現價股息率約6.3%。

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爭股息回報成績 基金除息前買貨

中移動現股東眼見收息日期漸近，高息當前傾向惜售可以理解。筆者相信還有不少長倉基金主的機構投資者，會選擇在除息日前增持傳統高息股，主要是在近期科網新經濟股股價波動削弱投資回報情況下，向基金投資者展示投資組合的股息回報穩定，也許有助加強基金對尋求長綫穩定回報投資者的吸引力。

環球經濟漸步走出疫情困擾，資金由新經濟股換馬舊經濟股勢頭未見逆轉前提下，長倉基金趁除息前伺機低吸高息藍籌的情況，相信會較往年更普遍。無論是高息股現有股東及潛在投資者，緊盯派息日期作短綫投資部署，今年同樣可能較往年更重要。

對於長綫投資者而言，以除息日作投資決定分水嶺的重要性反而不大，反正絶大多數高息股除息後，股價均會按比例回落以反映派發現金股息對每股資產價值的影響。

中移動之後，在一眾股息率近6厘或以上的高息藍籌中，還有3隻在5月中至5月底除息，依時序分別為電能 （00006） 、恒安 （01044） 及中行 （03988）

撰文：劉德斌

 

 

欄名 : 透視中港美

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