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俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？

國際 16:05 2021/04/19

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俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？

俄羅斯與美國、歐洲多國劍拔弩張，互相成批大逐外交官。一則無直接關係的消息此時顯得耐人尋味，也許是俄羅斯對美國的「曲線反制」：俄方或將退出國際太空站。俄羅斯這「退群」可以退為進，因最頭痛的可能是美國，而這亦跟中國有關。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

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