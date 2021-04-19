▲ 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？

俄羅斯與美國、歐洲多國劍拔弩張，互相成批大逐外交官。一則無直接關係的消息此時顯得耐人尋味，也許是俄羅斯對美國的「曲線反制」：俄方或將退出國際太空站。俄羅斯這「退群」可以退為進，因最頭痛的可能是美國，而這亦跟中國有關。

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