俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 國際 16:05 2021/04/19 分享： ▲ 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 俄羅斯與美國、歐洲多國劍拔弩張，互相成批大逐外交官。一則無直接關係的消息此時顯得耐人尋味，也許是俄羅斯對美國的「曲線反制」：俄方或將退出國際太空站。俄羅斯這「退群」可以退為進，因最頭痛的可能是美國，而這亦跟中國有關。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 日本疫情危機四伏 東京奧運怎辦下去？ 2021/04/17 日本疫情危機四伏 東京奧運怎辦下去？ 法國禁飛短途內陸機 馬克龍的氣候外交？ 2021/04/15 法國禁飛短途內陸機 馬克龍的氣候外交？ The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 2021/04/12 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊 2021/04/06 加稅搞基建成敗 拜登連任第一擊 拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章 2021/04/01 拜登縱打中國牌 難令共和黨鬆章 最新專欄文章 日本疫情危機四伏 東京奧運怎辦下去？ 2021/04/17 日本疫情危機四伏 東京奧運怎辦下去？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 地緣政治 外交 航天科技 俄羅斯 美國 中國