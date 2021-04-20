中移動派息日漸近 基金望增持 名家專欄 2021/04/20 分享： 高息藍籌中國移動（00941）昨連續第2日強勢反彈，在重磅科技股回穩主導港股市況情況下，中移動仍顯著上升約1.8%跑贏大市，股價表現在一眾傳統高息藍籌中最佳。 中移動股價向好，觸發點是大行唱好推動。野村 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 李寧定位本土 國潮錦上添花 今日 李寧定位本土 國潮錦上添花 最新專欄文章 【高息藍籌】中移動成最強高息藍籌 全因這關鍵日迫近? 2021/04/19 【高息藍籌】中移動成最強高息藍籌 全因這關鍵日迫近? 透視中港美 - 港股五行欠水 追升等A股起步 2021/04/19 港股五行欠水 追升等A股起步 透視中港美 - 內險變高息股 抗跌力漸增 2021/04/17 內險變高息股 抗跌力漸增 【國壽股價】國壽今年低位反彈 內險變高息股吸引力漸增? 2021/04/16 【國壽股價】國壽今年低位反彈 內險變高息股吸引力漸增? 透視中港美 - 延發業績停牌公司 恐揭更多糊塗帳 2021/04/16 延發業績停牌公司 恐揭更多糊塗帳 派息 中資電訊股 恒生指數 盈富基金（02800） 南方A50（02822） 華夏滬深三百（03188） 電能實業（00006） 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941） 恒安國際（01044）