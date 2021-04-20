中移動派息日漸近 基金望增持

高息藍籌中國移動（00941）昨連續第2日強勢反彈，在重磅科技股回穩主導港股市況情況下，中移動仍顯著上升約1.8%跑贏大市，股價表現在一眾傳統高息藍籌中最佳。

中移動股價向好，觸發點是大行唱好推動。野村

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