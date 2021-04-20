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二手量跌價升 樓價乾升?

名家專欄 14:00 2021/04/20

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上周有數據反映二手放盤新增速度放緩，開始滿足不到市場需求，衍生出近日二手市場「量跌價升」現象，缺盤情況延續，恐令二手出現「乾升」現象。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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