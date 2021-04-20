二手量跌價升 樓價乾升? 名家專欄 14:00 2021/04/20 分享： 上周有數據反映二手放盤新增速度放緩，開始滿足不到市場需求，衍生出近日二手市場「量跌價升」現象，缺盤情況延續，恐令二手出現「乾升」現象。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 業主都要多做功課 2021/02/01 業主都要多做功課 破頂價又重現 樓市是好是壞? 2021/03/09 破頂價又重現 樓市是好是壞? 二手破頂潮還可延續? 2021/04/12 二手破頂潮還可延續? 最新專欄文章 專家樓論 - 大單位推動 一手交投浪接浪 2021/03/29 大單位推動 一手交投浪接浪 專家樓論 - 私宅空置率升 包租公冇運行? 2021/03/28 私宅空置率升 包租公冇運行? 專家樓論 - 破頂價又重現 樓市是好是壞? 2021/03/09 破頂價又重現 樓市是好是壞? 專家樓論 - 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 2021/02/04 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 專家樓論 - 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 2021/01/29 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 放盤 居屋 二手市場 樓價