只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？

歐洲12間頂級球會周日發表聲明，將在8月開始自組歐洲超級聯賽（European Super League，簡稱歐超聯），猶如「脫歐」。歐洲足協（UEFA）狠批大球會的決定自私，主席施費連（Aleksander Ceferin）表明，任何參加歐超聯的球會及球員都會面臨停賽，禁止參加世界盃、歐洲國家盃等國際比賽。

...