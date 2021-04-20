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只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？

國際 07:25 2021/04/20

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歐洲12間頂級球會周日發表聲明，將在8月開始自組歐洲超級聯賽（European Super League，簡稱歐超聯），猶如「脫歐」。歐洲足協（UEFA）狠批大球會的決定自私，主席施費連（Aleksander Ceferin）表明，任何參加歐超聯的球會及球員都會面臨停賽，禁止參加世界盃、歐洲國家盃等國際比賽。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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