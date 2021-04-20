只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？ 國際 07:25 2021/04/20 分享： 歐洲12間頂級球會周日發表聲明，將在8月開始自組歐洲超級聯賽（European Super League，簡稱歐超聯），猶如「脫歐」。歐洲足協（UEFA）狠批大球會的決定自私，主席施費連（Aleksander Ceferin）表明，任何參加歐超聯的球會及球員都會面臨停賽，禁止參加世界盃、歐洲國家盃等國際比賽。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 2021/04/19 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 法國禁飛短途內陸機 馬克龍的氣候外交？ 2021/04/15 法國禁飛短途內陸機 馬克龍的氣候外交？ 日本核廢水倒落海 真的安全無害？ 2021/04/14 日本核廢水倒落海 真的安全無害？ Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版 2021/04/13 Greensill破產瑞信中伏 次按危機翻版 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 2021/04/12 The Rock選總統？ 美國人經過特朗普還未知驚 最新專欄文章 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 2021/04/19 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 運動 足球 歐聯 體育賽事 英超 電視