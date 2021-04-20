內地客入市比例持續回升 名家專欄 12:07 2021/04/20 分享： 雖然中港兩地尚未通關，不過，內地資金流入本港樓市的比率按季持續攀升，一手市場連升三季至1成以上，豪宅市場更明顯，入市比率達到3成以上，對豪宅樓價有根本的支持作用。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【花旗報告】香港千萬富翁7成資產押注樓市 4成人有興趣海外或內地置業 2021/04/08 【花旗報告】香港千萬富翁7成資產押注樓市 4成人有興趣海外或內地置業 內地客剛做永久居民 即斥629萬元購淘大2房 2021/04/15 內地客剛做永久居民 即斥629萬元購淘大2房 最新專欄文章 點解市區全新盤銷情咁慢熱？ 2021/04/19 點解市區全新盤銷情咁慢熱？ 買樓愈借愈盡 風險不得不防 2021/04/16 買樓愈借愈盡 風險不得不防 納米樓全盛時期告一段落？ 2021/04/15 納米樓全盛時期告一段落？ 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 2021/04/14 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 車位升值力收窄 投資者慎入 2021/04/13 車位升值力收窄 投資者慎入 豪宅 樓價 南區 淺水灣 淺水灣道3號