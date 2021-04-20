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內地客入市比例持續回升

名家專欄 12:07 2021/04/20

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雖然中港兩地尚未通關，不過，內地資金流入本港樓市的比率按季持續攀升，一手市場連升三季至1成以上，豪宅市場更明顯，入市比率達到3成以上，對豪宅樓價有根本的支持作用。

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欄名 : 樓市分析

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