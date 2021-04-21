科企集資追夢 市場投信心票 名家專欄 2021/04/21 分享： 美團（03690）昨日完成總額770多億元配售、發債集資活動，當中配售新股總值逾540億元，打破港股史上最大規模公司配股集資紀錄。惟面對500多億元新增街貨應市，美團昨股價不跌反升，再次為港股市場帶來 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 賭股可落注 黃金周將至 今日 賭股可落注 黃金周將至 再鼎研發順利 收入更上層樓 今日 再鼎研發順利 收入更上層樓 最新專欄文章 【美團股價】美團破紀錄配股不跌反升 科企集資燒銀紙未驚過? 2021/04/20 【美團股價】美團破紀錄配股不跌反升 科企集資燒銀紙未驚過? 透視中港美 - 中移動派息日漸近 基金望增持 2021/04/20 中移動派息日漸近 基金望增持 【高息藍籌】中移動成最強高息藍籌 全因這關鍵日迫近? 2021/04/19 【高息藍籌】中移動成最強高息藍籌 全因這關鍵日迫近? 透視中港美 - 港股五行欠水 追升等A股起步 2021/04/19 港股五行欠水 追升等A股起步 透視中港美 - 內險變高息股 抗跌力漸增 2021/04/17 內險變高息股 抗跌力漸增 港股 騰訊 阿里巴巴 小米 集資 無人機 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988）