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科企集資追夢 市場投信心票

名家專欄 2021/04/21

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美團（03690）昨日完成總額770多億元配售、發債集資活動，當中配售新股總值逾540億元，打破港股史上最大規模公司配股集資紀錄。惟面對500多億元新增街貨應市，美團昨股價不跌反升，再次為港股市場帶來

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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