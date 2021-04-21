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大灣區置業  須做足風險評估

名家專欄 07:00 2021/04/21

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近年政府政策及銀行按揭均有助推動港人北上置業，不過「隔山買牛」始終需要注意風險，除了樓價波動風險外，還有小心率風險，以至一手樓花遇到的「爛尾」風險等，入市前應做足風險評估。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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