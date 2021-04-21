大灣區置業 須做足風險評估 名家專欄 07:00 2021/04/21 分享： 近年政府政策及銀行按揭均有助推動港人北上置業，不過「隔山買牛」始終需要注意風險，除了樓價波動風險外，還有小心率風險，以至一手樓花遇到的「爛尾」風險等，入市前應做足風險評估。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 中原︰大灣區樓價可升5% 港人北上置業可達2萬宗 2021/03/31 中原︰大灣區樓價可升5% 港人北上置業可達2萬宗 大灣區一手物業承造按揭須知（上） 2021/04/08 大灣區一手物業承造按揭須知（上） 中原︰大灣區指數連續三個月創歷史新高 3月指數報125.51 2021/04/15 中原︰大灣區指數連續三個月創歷史新高 3月指數報125.51 經絡按揭X工銀亞洲 推大灣區置業按揭計劃息率3.25厘 2021/04/20 經絡按揭X工銀亞洲 推大灣區置業按揭計劃息率3.25厘 最新專欄文章 專家樓論 - 真係重推空置稅？ 今日 真係重推空置稅？ 專家樓論 - 二手量跌價升 樓價乾升? 2021/04/20 二手量跌價升 樓價乾升? 專家樓論 - 盡入強者手中 2021/04/20 盡入強者手中 專家樓論 - 邊個區私樓落成量 4年均佔前列？ 2021/04/19 邊個區私樓落成量 4年均佔前列？ 專家樓論 - 會德豐大旺 賣樓買地貨如輪轉 2021/04/17 會德豐大旺 賣樓買地貨如輪轉 風險管理 發展商 港元 人民幣 樓價 政府政策 大灣區