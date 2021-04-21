歐洲大球會企業化 另起爐灶合理嗎？ 名家專欄 2021/04/21 分享： 歐洲12間頂級球會發表聲明，將在8月開始自組歐洲超級聯賽（簡稱歐超聯）。歐洲足協狠批大球會的決定自私，指任何歐超聯相關球會及球員都可能面臨停賽，禁止參加世界盃、歐洲國家盃等國際比賽。 站在歐超聯12間創 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 俄倘退出國際太空站 「曲綫反制」美最頭痛？ 2021/04/20 俄倘退出國際太空站 「曲綫反制」美最頭痛？ 國金札記 - 日本疫情反彈 今年東奧恐成空 2021/04/19 日本疫情反彈 今年東奧恐成空 國金札記 - 法國禁飛一小步 應對暖化一大步 2021/04/16 法國禁飛一小步 應對暖化一大步 國金札記 - 核廢水排海具爭議 日決定緣何竟有支持 2021/04/15 核廢水排海具爭議 日決定緣何竟有支持 國金札記 - 英初創Greensill爆煲 次按危機隱現？ 2021/04/14 英初創Greensill爆煲 次按危機隱現？ 歐洲 歐元 德國 足球 英超 電視 西班牙 英格蘭 後遺症 世界盃