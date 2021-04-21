歐洲大球會企業化 另起爐灶合理嗎？

歐洲12間頂級球會發表聲明，將在8月開始自組歐洲超級聯賽（簡稱歐超聯）。歐洲足協狠批大球會的決定自私，指任何歐超聯相關球會及球員都可能面臨停賽，禁止參加世界盃、歐洲國家盃等國際比賽。

站在歐超聯12間創

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