中美領袖同場氣候變化峰會 能否重建政治互信？ 中國 07:00 2021/04/22 分享： ▲ 中美領袖同場氣候變化峰會 能否重建政治互信？ 拜登上任後中美領導人首次會面即將登場。4月22日世界地球日，美國總統拜登會主持多國領袖線上峰會，共商應對氣候變化；中國外交部確認，中國國家主席習近平會應邀出席。中美早前達成聯合聲明，承諾合作應對氣候危機，在兩國關係劍拔弩張以至「新冷戰」下實屬難得。只是中美要真正就氣候議題展開合作，勢少不得綠色科技共享共倡，問題是作為前提的中美政治互信，正難以自拔地處於谷底。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 相關文章 拜登邀請習近平能否促成中美氣候合作 蓋茨有答案？ 2021/03/29 拜登邀請習近平能否促成中美氣候合作 蓋茨有答案？ 克里稱「讓中國對氣候承諾負責」 其實美國才是暖化元兇？ 2021/04/14 克里稱「讓中國對氣候承諾負責」 其實美國才是暖化元兇？ 中美氣候特使會晤前夕 日本提組建「民主聯盟」促中國減排 2021/04/15 中美氣候特使會晤前夕 日本提組建「民主聯盟」促中國減排 美國全球氣候峰會前夕 中法德領導人談這些方面合作 2021/04/16 美國全球氣候峰會前夕 中法德領導人談這些方面合作 中美聯合聲明合作抗氣候變化全文 期待4月22日峰會 2021/04/18 中美聯合聲明合作抗氣候變化全文 期待4月22日峰會 地緣政治 外交 氣候暖化 中美關係 中國 美國 習近平 拜登