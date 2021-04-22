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中美領袖同場氣候變化峰會 能否重建政治互信？

中國 07:00 2021/04/22

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中美領袖同場氣候變化峰會 能否重建政治互信？

拜登上任後中美領導人首次會面即將登場。4月22日世界地球日，美國總統拜登會主持多國領袖線上峰會，共商應對氣候變化；中國外交部確認，中國國家主席習近平會應邀出席。中美早前達成聯合聲明，承諾合作應對氣候危機，在兩國關係劍拔弩張以至「新冷戰」下實屬難得。只是中美要真正就氣候議題展開合作，勢少不得綠色科技共享共倡，問題是作為前提的中美政治互信，正難以自拔地處於谷底。

...

撰文 : 連兆鋒

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