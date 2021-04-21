【港股拆局】港股一藍子沽盤湧現 揭環球疫情反彈添造淡借口

港股今早再現大跌市，恒指再失29000點關口。市場人士或以上市公司抽水潮此起彼落，成為壓跨港股最後一根稻草。但除此以外，只要放眼亞洲股滙以至歐洲股市表現，以及重磅藍籌今早湧現一藍子沽盤，大概可掌握更全面答案。

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