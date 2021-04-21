【港股拆局】港股一藍子沽盤湧現 揭環球疫情反彈添造淡借口 名家專欄 13:17 2021/04/21 分享： 港股今早再現大跌市，恒指再失29000點關口。市場人士或以上市公司抽水潮此起彼落，成為壓跨港股最後一根稻草。但除此以外，只要放眼亞洲股滙以至歐洲股市表現，以及重磅藍籌今早湧現一藍子沽盤，大概可掌握更全面答案。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 科企集資追夢 市場投信心票 今日 科企集資追夢 市場投信心票 【美團股價】美團破紀錄配股不跌反升 科企集資燒銀紙未驚過? 2021/04/20 【美團股價】美團破紀錄配股不跌反升 科企集資燒銀紙未驚過? 透視中港美 - 中移動派息日漸近 基金望增持 2021/04/20 中移動派息日漸近 基金望增持 【高息藍籌】中移動成最強高息藍籌 全因這關鍵日迫近? 2021/04/19 【高息藍籌】中移動成最強高息藍籌 全因這關鍵日迫近? 透視中港美 - 港股五行欠水 追升等A股起步 2021/04/19 港股五行欠水 追升等A股起步 疫情 經濟 港股 外資 指數期貨 南韓 低水 配售 日本 德國