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AirTag涉抄襲？ Apple罪在打壓原創

國際 07:25 2021/04/22

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蘋果（Apple，美︰AAPL）已有一段時間沒推出新產品，難怪它們在春季發布會上推出智能藍芽追蹤器AirTag，隨即成為全球熱話。外間焦點大多落在其功能、價錢上，卻未有注意到AirTag其實並不創新，整個意念極大程度參考美國追蹤器生產商Tile的產品。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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