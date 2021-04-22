AirTag涉抄襲？ Apple罪在打壓原創 國際 07:25 2021/04/22 分享： 蘋果（Apple，美︰AAPL）已有一段時間沒推出新產品，難怪它們在春季發布會上推出智能藍芽追蹤器AirTag，隨即成為全球熱話。外間焦點大多落在其功能、價錢上，卻未有注意到AirTag其實並不創新，整個意念極大程度參考美國追蹤器生產商Tile的產品。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？ 2021/04/20 只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？ 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 2021/04/19 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 日本疫情危機四伏 東京奧運怎辦下去？ 2021/04/17 日本疫情危機四伏 東京奧運怎辦下去？ 應否推疫苗通行證？ 以色列經驗可借鑑 2021/04/21 應否推疫苗通行證？ 以色列經驗可借鑑 法國禁飛短途內陸機 馬克龍的氣候外交？ 2021/04/15 法國禁飛短途內陸機 馬克龍的氣候外交？ 最新專欄文章 應否推疫苗通行證？ 以色列經驗可借鑑 2021/04/21 應否推疫苗通行證？ 以色列經驗可借鑑 只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？ 2021/04/20 只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 科技產品 Apple iOS 設計 大數據 iPhone App Store Amazon