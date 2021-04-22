AirTag涉抄襲？ Apple罪在打壓原創

蘋果（Apple，美︰AAPL）已有一段時間沒推出新產品，難怪它們在春季發布會上推出智能藍芽追蹤器AirTag，隨即成為全球熱話。外間焦點大多落在其功能、價錢上，卻未有注意到AirTag其實並不創新，整個意念極大程度參考美國追蹤器生產商Tile的產品。

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