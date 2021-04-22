外圍疫情反撲 港股成提款機？ 名家專欄 2021/04/22 分享： 港股昨再現大跌市，恒指29000點關得而復失。市場人士多以上市公司抽水潮此起彼落，成壓跨港股最後一根稻草。除此以外，只要放眼亞洲股滙、歐洲股市，以及重磅藍籌昨湧現的一籃子沽盤，大概都看到炒家大戶短綫造 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 信義玻璃盈利強 需求旺+供應緊 今日 信義玻璃盈利強 需求旺+供應緊 最新專欄文章 【港股拆局】港股一藍子沽盤湧現 揭環球疫情反彈添造淡借口 2021/04/21 【港股拆局】港股一藍子沽盤湧現 揭環球疫情反彈添造淡借口 透視中港美 - 科企集資追夢 市場投信心票 2021/04/21 科企集資追夢 市場投信心票 【美團股價】美團破紀錄配股不跌反升 科企集資燒銀紙未驚過? 2021/04/20 【美團股價】美團破紀錄配股不跌反升 科企集資燒銀紙未驚過? 透視中港美 - 中移動派息日漸近 基金望增持 2021/04/20 中移動派息日漸近 基金望增持 【高息藍籌】中移動成最強高息藍籌 全因這關鍵日迫近? 2021/04/19 【高息藍籌】中移動成最強高息藍籌 全因這關鍵日迫近? 港股 派息 拆息 疫情 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299） 安踏體育（02020） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988）