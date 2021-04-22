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外圍疫情反撲 港股成提款機？

名家專欄 2021/04/22

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港股昨再現大跌市，恒指29000點關得而復失。市場人士多以上市公司抽水潮此起彼落，成壓跨港股最後一根稻草。除此以外，只要放眼亞洲股滙、歐洲股市，以及重磅藍籌昨湧現的一籃子沽盤，大概都看到炒家大戶短綫造

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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