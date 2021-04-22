房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面 名家專欄 14:00 2021/04/22 分享： 政府落力催谷供應，但按照智庫推測，未來10年的公營房屋、私樓供應仍然難以達標，反映當局「左手交右手」推高公營房屋的同時，若未能加快建屋速度，最終令供應落空，延續高樓價局面。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 土地供應將步入「收成期」 2021/04/08 土地供應將步入「收成期」 內地客入市比例持續回升 2021/04/20 內地客入市比例持續回升 二手量跌價升 樓價乾升? 2021/04/20 二手量跌價升 樓價乾升? 最新專欄文章 專家樓論 - 納米樓時代終結？ 今日 納米樓時代終結？ 專家樓論 - 大灣區置業 須做足風險評估 2021/04/21 大灣區置業 須做足風險評估 專家樓論 - 真係重推空置稅？ 2021/04/21 真係重推空置稅？ 專家樓論 - 二手量跌價升 樓價乾升? 2021/04/20 二手量跌價升 樓價乾升? 專家樓論 - 盡入強者手中 2021/04/20 盡入強者手中 樓價 團結香港基金 土地供應