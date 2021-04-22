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房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面

名家專欄 14:00 2021/04/22

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政府落力催谷供應，但按照智庫推測，未來10年的公營房屋、私樓供應仍然難以達標，反映當局「左手交右手」推高公營房屋的同時，若未能加快建屋速度，最終令供應落空，延續高樓價局面。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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