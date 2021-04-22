科企殺入造車未成氣候？ 瑞銀估需3年 名家專欄 2021/04/22 分享： 中國電動車市場戰意漸濃，各車廠新電動車在上海車展輪番登場。傳統車企轉型做電動車、互聯網巨頭落場造車，以往電動車市場的主角特斯拉（美：TSLA）以及小鵬汽車（美：XPEV）等新勢力遭遇前後夾擊，在未來的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 虛擬貨幣 為何易被興風作浪？ 2021/04/21 虛擬貨幣 為何易被興風作浪？ 交易講場 - 百度華為攻滬車展 券商唱好傳統車企 2021/04/20 百度華為攻滬車展 券商唱好傳統車企 交易講場 - 虛擬幣風高浪急 散戶忌盲目跟風 2021/04/19 虛擬幣風高浪急 散戶忌盲目跟風 交易講場 - 譚仔Vs大家樂大快活 吸金王誰屬？ 2021/04/17 譚仔Vs大家樂大快活 吸金王誰屬？ 交易講場 - 奧運＋冬奧 體育股乘勢奪「金」 2021/04/16 奧運＋冬奧 體育股乘勢奪「金」 中國 汽車 電動車 科技行業 昆侖能源（00135） 吉利汽車（00175） 小米集團－W（01810） 瑞銀 銀行 特斯拉（Tesla，美：TSLA）