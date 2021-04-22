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科企殺入造車未成氣候？ 瑞銀估需3年

名家專欄 2021/04/22

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中國電動車市場戰意漸濃，各車廠新電動車在上海車展輪番登場。傳統車企轉型做電動車、互聯網巨頭落場造車，以往電動車市場的主角特斯拉（美：TSLA）以及小鵬汽車（美：XPEV）等新勢力遭遇前後夾擊，在未來的

...

撰文 : 陳健婷

欄名 : 交易講場

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