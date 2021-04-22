自製首置個案 樓市興衰新指標 名家專欄 13:03 2021/04/22 分享： 近日有地產代理直指，內部轉讓「自製首置」再買樓的個案不斷增加，並將「自製首置」客戶群看成樓市的新動力，這種看法不算離地。因為坊間「甩名」後再買樓慳稅的個案比比皆是，當中不乏名人效應。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 低息持續 首季豪宅表現對板 2021/04/08 低息持續 首季豪宅表現對板 重推一手空置稅 幫到供應幾多? 2021/04/15 重推一手空置稅 幫到供應幾多? 內地客入市比例持續回升 2021/04/20 內地客入市比例持續回升 最新專欄文章 投資者早著先機 工商舖交投增 2021/04/21 投資者早著先機 工商舖交投增 內地客入市比例持續回升 2021/04/20 內地客入市比例持續回升 點解市區全新盤銷情咁慢熱？ 2021/04/19 點解市區全新盤銷情咁慢熱？ 買樓愈借愈盡 風險不得不防 2021/04/16 買樓愈借愈盡 風險不得不防 納米樓全盛時期告一段落？ 2021/04/15 納米樓全盛時期告一段落？ 豪宅 北角 太古城