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自製首置個案 樓市興衰新指標

名家專欄 13:03 2021/04/22

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近日有地產代理直指，內部轉讓「自製首置」再買樓的個案不斷增加，並將「自製首置」客戶群看成樓市的新動力，這種看法不算離地。因為坊間「甩名」後再買樓慳稅的個案比比皆是，當中不乏名人效應。

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欄名 : 樓市分析

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