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歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定

國際 07:25 2021/04/24

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大衛可以戰勝歌利亞，正是足球比賽魅力所在，近年最叫人津津樂道的例子，就是英超6大傳統勁旅（Big Six）的李斯特城（Leicester City），即使資源差一大截，也可以奇跡地贏得英超冠軍。近日極速瓦解的歐洲超級聯賽（European Super League，簡稱歐超聯），卻是從源頭消滅「狐狸軍團」（李斯特城暱稱）以弱勝強的戲碼，難怪被球壇中人、球迷，以至朝野人士齊心聲討。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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