歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定 國際 07:25 2021/04/24 分享： 大衛可以戰勝歌利亞，正是足球比賽魅力所在，近年最叫人津津樂道的例子，就是英超6大傳統勁旅（Big Six）的李斯特城（Leicester City），即使資源差一大截，也可以奇跡地贏得英超冠軍。近日極速瓦解的歐洲超級聯賽（European Super League，簡稱歐超聯），卻是從源頭消滅「狐狸軍團」（李斯特城暱稱）以弱勝強的戲碼，難怪被球壇中人、球迷，以至朝野人士齊心聲討。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 AirTag涉抄襲？ Apple罪在打壓原創 2021/04/22 AirTag涉抄襲？ Apple罪在打壓原創 只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？ 2021/04/20 只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？ 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 2021/04/19 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 日本疫情危機四伏 東京奧運怎辦下去？ 2021/04/17 日本疫情危機四伏 東京奧運怎辦下去？ 應否推疫苗通行證？ 以色列經驗可借鑑 2021/04/21 應否推疫苗通行證？ 以色列經驗可借鑑 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 網絡熱話 政治 足球 意甲 西甲 英超 曼城 哥迪奧拿 歐洲