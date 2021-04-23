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俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒

國際 07:25 2021/04/23

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俄羅斯與烏克蘭近日劍拔弩張，根據歐盟資料，俄羅斯在烏克蘭東部邊境部署的士兵數目達12萬，軍力甚至比2014年入侵克里米亞時還要多。自蘇聯解體後，俄羅斯及烏克蘭成為兩個獨立主權國家，但雙方關係愈走愈遠，其中俄羅斯強行吞併克里米亞，更成為兩國嚴重交惡的轉折點。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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