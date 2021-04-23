俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 國際 07:25 2021/04/23 分享： 俄羅斯與烏克蘭近日劍拔弩張，根據歐盟資料，俄羅斯在烏克蘭東部邊境部署的士兵數目達12萬，軍力甚至比2014年入侵克里米亞時還要多。自蘇聯解體後，俄羅斯及烏克蘭成為兩個獨立主權國家，但雙方關係愈走愈遠，其中俄羅斯強行吞併克里米亞，更成為兩國嚴重交惡的轉折點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 【科興疫苗】烏克蘭稱有效率未達70% 有權要求「回水」 2021/01/14 【科興疫苗】烏克蘭稱有效率未達70% 有權要求「回水」 憂俄國增兵威脅 烏克蘭冀盡快加入北約（第二版） 2021/04/07 憂俄國增兵威脅 烏克蘭冀盡快加入北約（第二版） 拜登邀普京舉行峰會見面 商討烏克蘭局勢 2021/04/14 拜登邀普京舉行峰會見面 商討烏克蘭局勢 英國軍艦據報5月赴黑海 助烏克蘭抗衡俄羅斯 2021/04/18 英國軍艦據報5月赴黑海 助烏克蘭抗衡俄羅斯 烏克蘭指壓境俄軍快達12萬 俄擬封鎖黑海半年（第二版） 2021/04/20 烏克蘭指壓境俄軍快達12萬 俄擬封鎖黑海半年（第二版） 最新專欄文章 提升教育程度 應對歧視上上策？ 2021/04/16 提升教育程度 應對歧視上上策？ 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 2021/04/09 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 2021/03/26 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 2021/03/19 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！ 2021/03/12 種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！ 政治 地緣政治 貪腐 外交 戰爭 頓巴斯 克里米亞 烏克蘭 俄羅斯 普京