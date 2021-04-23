盈富沽空高企 後市有何啟示？

美股聚焦美國總統拜登據報擬推新一輪萬億美元刺激經濟方案，3大指數隔夜全綫反彈，亞股昨跟隨回升。惟港股反彈動力不足，或在盈富基金（02800）沽空成交近期每多高踞榜首早已有迹可尋。

恒指昨隨外圍輕微高開

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