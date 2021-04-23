盈富沽空高企 後市有何啟示？ 名家專欄 2021/04/23 分享： 美股聚焦美國總統拜登據報擬推新一輪萬億美元刺激經濟方案，3大指數隔夜全綫反彈，亞股昨跟隨回升。惟港股反彈動力不足，或在盈富基金（02800）沽空成交近期每多高踞榜首早已有迹可尋。 恒指昨隨外圍輕微高開 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 綠城管理看好 高管薪金買股 今日 綠城管理看好 高管薪金買股 最新專欄文章 【高息藍籌】中移動股價5連升 基金吸納為交成績表? 2021/04/22 【高息藍籌】中移動股價5連升 基金吸納為交成績表? 透視中港美 - 外圍疫情反撲 港股成提款機？ 2021/04/22 外圍疫情反撲 港股成提款機？ 【港股拆局】港股一藍子沽盤湧現 揭環球疫情反彈添造淡借口 2021/04/21 【港股拆局】港股一藍子沽盤湧現 揭環球疫情反彈添造淡借口 透視中港美 - 科企集資追夢 市場投信心票 2021/04/21 科企集資追夢 市場投信心票 【美團股價】美團破紀錄配股不跌反升 科企集資燒銀紙未驚過? 2021/04/20 【美團股價】美團破紀錄配股不跌反升 科企集資燒銀紙未驚過? 成交 港股 貨幣政策 拜登 亞洲 盈富基金（02800） 中國燃氣（00384） 騰訊控股（00700） 安踏體育（02020） 美團－W（03690）