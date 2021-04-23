農夫山泉收集 龍頭應享溢價 名家專欄 2021/04/23 分享： 國企指數反彈，但未擺脫上落走勢，待變時間愈來愈近，讀者要順勢而行。至於股價由高位回落差不多腰斬的農夫山泉（09633），推出礦泉水產品，盡管內地包裝飲用水市場競爭性正在加大，但農夫山泉未來盈利仍可有望 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 安瑞科有動力 發展儲氫瓶 2021/04/22 安瑞科有動力 發展儲氫瓶 中字股實力談 - 中國建築偏低 預測PE僅4倍 2021/04/21 中國建築偏低 預測PE僅4倍 中字股實力談 - 中芯受惠漲價 半導體供應緊 2021/04/20 中芯受惠漲價 半導體供應緊 中字股實力談 - 申洲定單勁增 股價值210元 2021/04/17 申洲定單勁增 股價值210元 中字股實力談 - 中海油極超值 預計股息9厘 2021/04/16 中海油極超值 預計股息9厘 農夫山泉（09633） 中國恒大（03333） 康師傅（00322） 統一企業中國（00220） 中國食品（00506） 飲品 新能源 人民幣