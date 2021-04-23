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農夫山泉收集 龍頭應享溢價

名家專欄 2021/04/23

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國企指數反彈，但未擺脫上落走勢，待變時間愈來愈近，讀者要順勢而行。至於股價由高位回落差不多腰斬的農夫山泉（09633），推出礦泉水產品，盡管內地包裝飲用水市場競爭性正在加大，但農夫山泉未來盈利仍可有望

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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農夫山泉（09633） 中國恒大（03333） 康師傅（00322） 統一企業中國（00220） 中國食品（00506） 飲品 新能源 人民幣

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