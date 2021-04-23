AirTag並不創新 再證巨企贏家通吃？ 名家專欄 2021/04/23 分享： 蘋果已有一段時間沒推出新產品，難怪它們在春季發布會上推出智能藍牙追蹤器AirTag，隨即成為全球熱話。外間焦點大多落在其功能、價錢上，卻未有注意到AirTag其實並不創新，整個意念極大程度參考美國追蹤 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 以色列3大前設 疫苗護照堪借鏡 2021/04/22 以色列3大前設 疫苗護照堪借鏡 歐洲大球會企業化 另起爐灶合理嗎？ 2021/04/21 歐洲大球會企業化 另起爐灶合理嗎？ 國金札記 - 俄倘退出國際太空站 「曲綫反制」美最頭痛？ 2021/04/20 俄倘退出國際太空站 「曲綫反制」美最頭痛？ 國金札記 - 日本疫情反彈 今年東奧恐成空 2021/04/19 日本疫情反彈 今年東奧恐成空 國金札記 - 法國禁飛一小步 應對暖化一大步 2021/04/16 法國禁飛一小步 應對暖化一大步 Apple App Store iPhone iPhone 11 iOS 美國 銷售 科技產品 大數據