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AirTag並不創新 再證巨企贏家通吃？

名家專欄 2021/04/23

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蘋果已有一段時間沒推出新產品，難怪它們在春季發布會上推出智能藍牙追蹤器AirTag，隨即成為全球熱話。外間焦點大多落在其功能、價錢上，卻未有注意到AirTag其實並不創新，整個意念極大程度參考美國追蹤

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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