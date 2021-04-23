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灣區會議 林鄭冀前海先行先試有突破

名家專欄 2021/04/23

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國務院副總理韓正昨日在廣州，親自主持涉粵港澳大灣區的會議。特首林鄭月娥會後表明，期待前海在「先行先試」上，推出更多具突破性的政策。會議另一重點，應是深港科技創新合作。

深港科創合作 期待「一區兩園」

本欄

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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