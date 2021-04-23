灣區會議 林鄭冀前海先行先試有突破 名家專欄 2021/04/23 分享： 國務院副總理韓正昨日在廣州，親自主持涉粵港澳大灣區的會議。特首林鄭月娥會後表明，期待前海在「先行先試」上，推出更多具突破性的政策。會議另一重點，應是深港科技創新合作。 深港科創合作 期待「一區兩園」 本欄 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 韓正南下主持大灣區會議 林鄭赴穗 2021/04/22 韓正南下主持大灣區會議 林鄭赴穗 有政戲 - 林鄭見中央財金高層 「優化」互聯互通 2021/04/21 林鄭見中央財金高層 「優化」互聯互通 有政戲 - 5千元消費券 消息：不會分兩期派2500 2021/04/20 5千元消費券 消息：不會分兩期派2500 有政戲 - 沙嶺超級殯葬城 港府醞釀大調整? 2021/04/19 沙嶺超級殯葬城 港府醞釀大調整? 有政戲 - 立會擬改革規則 加速撥款效率 2021/04/16 立會擬改革規則 加速撥款效率 香港 服務 林鄭月娥 大灣區 澳門 一國兩制 廣東省 韓正 許正宇 創新及科技局