【港股拆局】拆解超級大戶持倉變化 科網股還待基金大佬再進場 名家專欄 13:27 2021/04/23 分享： ATMX為首重磅中資科技股連日回勇，再成推升港股主要動力。當中又以美團（03690）勁彈近5%，單一股份貢獻恒指近70點最觸目。4大科技藍籌合共推升恒指近160點，佔大市升幅約5成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 盈富沽空高企 後市有何啟示？ 今日 盈富沽空高企 後市有何啟示？ 【高息藍籌】中移動股價5連升 基金吸納為交成績表? 2021/04/22 【高息藍籌】中移動股價5連升 基金吸納為交成績表? 透視中港美 - 外圍疫情反撲 港股成提款機？ 2021/04/22 外圍疫情反撲 港股成提款機？ 【港股拆局】港股一藍子沽盤湧現 揭環球疫情反彈添造淡借口 2021/04/21 【港股拆局】港股一藍子沽盤湧現 揭環球疫情反彈添造淡借口 透視中港美 - 科企集資追夢 市場投信心票 2021/04/21 科企集資追夢 市場投信心票 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 減持 增持 港股 基金 反壟斷