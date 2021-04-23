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【港股拆局】拆解超級大戶持倉變化 科網股還待基金大佬再進場

名家專欄 13:27 2021/04/23

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ATMX為首重磅中資科技股連日回勇，再成推升港股主要動力。當中又以美團（03690）勁彈近5%，單一股份貢獻恒指近70點最觸目。4大科技藍籌合共推升恒指近160點，佔大市升幅約5成。

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欄名 : 透視中港美

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小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 減持 增持 港股 基金 反壟斷

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