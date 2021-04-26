新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？

中小型一向是市場追捧對象，新界西北的細單位更因為遠離市區，而一直價錢較平引來買家追捧，不過近月有新界新盤細單位卻未見有客問津！屯門青山灣新盤瑧譽連錄逾億屋仔成交，但同屋苑的開放式及1房卻未見成交。

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