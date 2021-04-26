新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？ 名家專欄 10:16 2021/04/26 分享： 中小型一向是市場追捧對象，新界西北的細單位更因為遠離市區，而一直價錢較平引來買家追捧，不過近月有新界新盤細單位卻未見有客問津！屯門青山灣新盤瑧譽連錄逾億屋仔成交，但同屋苑的開放式及1房卻未見成交。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 屯門瑧譽首錄成交 洋房1.179億沽呎價2.8萬 2021/04/02 屯門瑧譽首錄成交 洋房1.179億沽呎價2.8萬 屯門豪宅發力 瑧譽單月售6伙屋屋過億 吸金逾7.3億 2021/04/22 屯門豪宅發力 瑧譽單月售6伙屋屋過億 吸金逾7.3億 最新專欄文章 Work from home對商廈影響不容忽視 2021/04/23 Work from home對商廈影響不容忽視 自製首置個案 樓市興衰新指標 2021/04/22 自製首置個案 樓市興衰新指標 投資者早著先機 工商舖交投增 2021/04/21 投資者早著先機 工商舖交投增 內地客入市比例持續回升 2021/04/20 內地客入市比例持續回升 點解市區全新盤銷情咁慢熱？ 2021/04/19 點解市區全新盤銷情咁慢熱？ 一手市場 瑧譽 樓價 新界西 銷售 屯門