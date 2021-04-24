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科技股更上層樓 要等芬佬轉軚

名家專欄 2021/04/24

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ATMX為首重磅中資科技股連日回勇，再成推升港股主要動力。當中又以美團（03690）昨勁彈近5%，單一股份貢獻恒指近70點最矚目。4大科技藍籌合共推升恒指近160點（表一），佔大市升幅約5成。

科技股升

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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