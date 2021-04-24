科技股更上層樓 要等芬佬轉軚

ATMX為首重磅中資科技股連日回勇，再成推升港股主要動力。當中又以美團（03690）昨勁彈近5%，單一股份貢獻恒指近70點最矚目。4大科技藍籌合共推升恒指近160點（表一），佔大市升幅約5成。

科技股升

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