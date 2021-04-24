科技股更上層樓 要等芬佬轉軚 名家專欄 2021/04/24 分享： ATMX為首重磅中資科技股連日回勇，再成推升港股主要動力。當中又以美團（03690）昨勁彈近5%，單一股份貢獻恒指近70點最矚目。4大科技藍籌合共推升恒指近160點（表一），佔大市升幅約5成。 科技股升 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 阜博進軍大陸 高增長期來臨 今日 阜博進軍大陸 高增長期來臨 新高教大升 業績應標青 今日 新高教大升 業績應標青 最新專欄文章 【港股拆局】拆解超級大戶持倉變化 科網股還待基金大佬再進場 2021/04/23 【港股拆局】拆解超級大戶持倉變化 科網股還待基金大佬再進場 透視中港美 - 盈富沽空高企 後市有何啟示？ 2021/04/23 盈富沽空高企 後市有何啟示？ 【高息藍籌】中移動股價5連升 基金吸納為交成績表? 2021/04/22 【高息藍籌】中移動股價5連升 基金吸納為交成績表? 透視中港美 - 外圍疫情反撲 港股成提款機？ 2021/04/22 外圍疫情反撲 港股成提款機？ 【港股拆局】港股一藍子沽盤湧現 揭環球疫情反彈添造淡借口 2021/04/21 【港股拆局】港股一藍子沽盤湧現 揭環球疫情反彈添造淡借口 中國 美元 金融 騰訊 阿里巴巴 Facebook Google 反壟斷 台積電 主權基金