新盤續高開原因 名家專欄 21:56 2021/04/23 分享： 雖然今個月一手成交宗數從高位回落，但緊接開價的新盤均是位處於市區，地段配套較佳的新盤，相信發展商定價仍然會保持進取。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤仍具高開條件 2021/03/19 新盤仍具高開條件 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 2021/03/29 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 2021/04/07 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 點解市區全新盤銷情咁慢熱？ 2021/04/19 點解市區全新盤銷情咁慢熱？ 最新專欄文章 專家樓論 - 一手二手 納米樓有價有市 今日 一手二手 納米樓有價有市 專家樓論 - 房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面 2021/04/22 房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面 專家樓論 - 納米樓時代終結？ 2021/04/22 納米樓時代終結？ 專家樓論 - 大灣區置業 須做足風險評估 2021/04/21 大灣區置業 須做足風險評估 專家樓論 - 真係重推空置稅？ 2021/04/21 真係重推空置稅？ 御海灣II THE HENLEY 御海灣 ONE SOHO 晉環 一手市場 發展商