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新盤續高開原因

名家專欄 21:56 2021/04/23

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雖然今個月一手成交宗數從高位回落，但緊接開價的新盤均是位處於市區，地段配套較佳的新盤，相信發展商定價仍然會保持進取。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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