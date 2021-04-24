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港島南新盤 上車夢碎

名家專欄 14:00 2021/04/24

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黃竹坑站上蓋港島南岸第1期晉環，入場銀碼不菲，最平一房折實樓價都超過1,000萬元，以5成首期計算，首期亦要573萬元，上車客夢碎，針對的客源都是較具實力的換樓客及投資者，亦考驗市場承接力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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