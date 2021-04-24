港島南新盤 上車夢碎 名家專欄 14:00 2021/04/24 分享： 黃竹坑站上蓋港島南岸第1期晉環，入場銀碼不菲，最平一房折實樓價都超過1,000萬元，以5成首期計算，首期亦要573萬元，上車客夢碎，針對的客源都是較具實力的換樓客及投資者，亦考驗市場承接力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤仍具高開條件 2021/03/19 新盤仍具高開條件 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 2021/03/29 港島南新盤隨時出現開放式新高？ 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 2021/04/07 林鄭Plan續發功 推動新盤熱賣 新盤續高開原因 2021/04/23 新盤續高開原因 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤續高開原因 2021/04/23 新盤續高開原因 專家樓論 - 一手二手 納米樓有價有市 2021/04/23 一手二手 納米樓有價有市 專家樓論 - 房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面 2021/04/22 房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面 專家樓論 - 納米樓時代終結？ 2021/04/22 納米樓時代終結？ 專家樓論 - 大灣區置業 須做足風險評估 2021/04/21 大灣區置業 須做足風險評估 晉環 港島南岸 樓價 首次置業 一手市場 黃竹坑