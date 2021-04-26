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期指結算 悶局待破

名家專欄 2021/04/26

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港股經過一周好淡爭持，基本又回到29000關攻防戰原點。恒指全周微升不足110點或0.4%，收報29078。港股不上也不落的悶局，本周有望打破，關鍵是周三美國聯儲局議息，剛好撞上周四港股期指結算日。

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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