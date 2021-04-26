期指結算 悶局待破 名家專欄 2021/04/26 分享： 港股經過一周好淡爭持，基本又回到29000關攻防戰原點。恒指全周微升不足110點或0.4%，收報29078。港股不上也不落的悶局，本周有望打破，關鍵是周三美國聯儲局議息，剛好撞上周四港股期指結算日。 除 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 科技股更上層樓 要等芬佬轉軚 2021/04/24 科技股更上層樓 要等芬佬轉軚 【港股拆局】拆解超級大戶持倉變化 科網股還待基金大佬再進場 2021/04/23 【港股拆局】拆解超級大戶持倉變化 科網股還待基金大佬再進場 透視中港美 - 盈富沽空高企 後市有何啟示？ 2021/04/23 盈富沽空高企 後市有何啟示？ 【高息藍籌】中移動股價5連升 基金吸納為交成績表? 2021/04/22 【高息藍籌】中移動股價5連升 基金吸納為交成績表? 透視中港美 - 外圍疫情反撲 港股成提款機？ 2021/04/22 外圍疫情反撲 港股成提款機？ 經濟 美元 港股 美股 指數 美滙 宏觀分析 市場動向 中國燃氣（00384） 安踏體育（02020）