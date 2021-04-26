千億科技健康股列陣 新股微醫怎突圍 名家專欄 2021/04/26 分享： 新股市場快將迎來微醫來港上市，據外電報道指，集資額為20億至30億美元（約156億至234億港元），其估值接近70億美元（約543億元）。 專攻「數字醫療」服務 最突出 本港亦有多隻受追捧的數字健康股，惟 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 謝卓榮 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 憂監管風暴 比特幣再爆交易所倒閉 2021/04/24 憂監管風暴 比特幣再爆交易所倒閉 交易講場 - 解說碳排放 期貨合約價緊扣國家目標 2021/04/23 解說碳排放 期貨合約價緊扣國家目標 交易講場 - 科企殺入造車未成氣候？ 瑞銀估需3年 2021/04/22 科企殺入造車未成氣候？ 瑞銀估需3年 交易講場 - 虛擬貨幣 為何易被興風作浪？ 2021/04/21 虛擬貨幣 為何易被興風作浪？ 交易講場 - 百度華為攻滬車展 券商唱好傳統車企 2021/04/20 百度華為攻滬車展 券商唱好傳統車企 金融 阿里健康（00241） 京東健康（06618） 平安好醫生（01833） 美元 人民幣 醫生 集資 同股不同權 醫療機構