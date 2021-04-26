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千億科技健康股列陣 新股微醫怎突圍

名家專欄 2021/04/26

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新股市場快將迎來微醫來港上市，據外電報道指，集資額為20億至30億美元（約156億至234億港元），其估值接近70億美元（約543億元）。

專攻「數字醫療」服務 最突出

本港亦有多隻受追捧的數字健康股，惟

...

撰文 : 謝卓榮

欄名 : 交易講場

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