不符合體育精神 歐超聯瀕臨瓦解 名家專欄 2021/04/26 分享： 大衛可以戰勝歌利亞，正是足球比賽魅力所在，近年最叫人津津樂道的例子，就是非英超6大傳統勁旅（Big Six）的李斯特城（Leicester City），即使資源差一大截，也可以奇迹地贏得英超冠軍。近日 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - AirTag並不創新 再證巨企贏家通吃？ 2021/04/23 AirTag並不創新 再證巨企贏家通吃？ 國金札記 - 以色列3大前設 疫苗護照堪借鏡 2021/04/22 以色列3大前設 疫苗護照堪借鏡 歐洲大球會企業化 另起爐灶合理嗎？ 2021/04/21 歐洲大球會企業化 另起爐灶合理嗎？ 國金札記 - 俄倘退出國際太空站 「曲綫反制」美最頭痛？ 2021/04/20 俄倘退出國際太空站 「曲綫反制」美最頭痛？ 國金札記 - 日本疫情反彈 今年東奧恐成空 2021/04/19 日本疫情反彈 今年東奧恐成空 足球 政治 歐洲 英超 西班牙 教練 曼城 體育賽事 皇家馬德里 哥迪奧拿