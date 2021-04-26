不符合體育精神 歐超聯瀕臨瓦解

大衛可以戰勝歌利亞，正是足球比賽魅力所在，近年最叫人津津樂道的例子，就是非英超6大傳統勁旅（Big Six）的李斯特城（Leicester City），即使資源差一大截，也可以奇迹地贏得英超冠軍。近日

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