本港第4波新冠肺炎疫情緩和，港府最快今天宣布3範疇谷經濟：1）對外搞旅遊氣泡、2）內地是「來港易」、3）本地則是有條件放寬食肆和多個關閉已久的處所。但知情者指，要與內地恢復通關，須先處理好本地疫情。

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