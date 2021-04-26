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港府3招寬防疫谷經濟 最快今宣布

涉旅遊氣泡來港易 食肆設「疫苗氣泡」

名家專欄 2021/04/26

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本港第4波新冠肺炎疫情緩和，港府最快今天宣布3範疇谷經濟：1）對外搞旅遊氣泡、2）內地是「來港易」、3）本地則是有條件放寬食肆和多個關閉已久的處所。但知情者指，要與內地恢復通關，須先處理好本地疫情。

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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