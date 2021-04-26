港府3招寬防疫谷經濟 最快今宣布 涉旅遊氣泡來港易 食肆設「疫苗氣泡」 名家專欄 2021/04/26 分享： 本港第4波新冠肺炎疫情緩和，港府最快今天宣布3範疇谷經濟：1）對外搞旅遊氣泡、2）內地是「來港易」、3）本地則是有條件放寬食肆和多個關閉已久的處所。但知情者指，要與內地恢復通關，須先處理好本地疫情。 港 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 灣區會議 林鄭冀前海先行先試有突破 2021/04/23 灣區會議 林鄭冀前海先行先試有突破 有政戲 - 韓正南下主持大灣區會議 林鄭赴穗 2021/04/22 韓正南下主持大灣區會議 林鄭赴穗 有政戲 - 林鄭見中央財金高層 「優化」互聯互通 2021/04/21 林鄭見中央財金高層 「優化」互聯互通 有政戲 - 5千元消費券 消息：不會分兩期派2500 2021/04/20 5千元消費券 消息：不會分兩期派2500 有政戲 - 沙嶺超級殯葬城 港府醞釀大調整? 2021/04/19 沙嶺超級殯葬城 港府醞釀大調整? 疫情 新冠肺炎 香港 疫苗 安心出行 傅流螢