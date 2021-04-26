▲ 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗

打完新冠疫苗可去旅行，是否夠強的接種誘因？歐盟擬於今個夏季，對已完全接種的美國人開放，歡迎他們到27國旅遊。歐盟與美國作為兩個重要經濟體，建立旅遊氣泡是為恢復「正常」生活的一大步。不過，疫情至今使我們懂得的，也正是其難以預測；歐美控疫效果本身就備受質疑，重新開放搞不好的話，風險和代價隨時非常高。

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