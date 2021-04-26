歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 國際 16:30 2021/04/26 分享： ▲ 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 打完新冠疫苗可去旅行，是否夠強的接種誘因？歐盟擬於今個夏季，對已完全接種的美國人開放，歡迎他們到27國旅遊。歐盟與美國作為兩個重要經濟體，建立旅遊氣泡是為恢復「正常」生活的一大步。不過，疫情至今使我們懂得的，也正是其難以預測；歐美控疫效果本身就備受質疑，重新開放搞不好的話，風險和代價隨時非常高。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定 2021/04/24 歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定 AirTag涉抄襲？ Apple罪在打壓原創 2021/04/22 AirTag涉抄襲？ Apple罪在打壓原創 應否推疫苗通行證？ 以色列經驗可借鑑 2021/04/21 應否推疫苗通行證？ 以色列經驗可借鑑 只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？ 2021/04/20 只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？ 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 2021/04/19 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 最新專欄文章 歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定 2021/04/24 歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 疫情 傳染病 旅遊氣泡 美國 歐盟 歐洲 疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 馮德萊恩