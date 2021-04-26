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【港股拆局】港股通五一長假暫停5日 為五窮月揭序幕?

名家專欄 13:26 2021/04/26

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港股上周五重越29000關後，今早攻防戰繼續上演。港股早段在美團 （03690） 為首的科技藍籌急升帶動下最多升逾150點，惟小米 （01810） 升轉跌，加上重磅、內險股全綫回落，拖累大市升幅收窄一度倒跌，恒指半日微升23點。

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欄名 : 透視中港美

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