【港股拆局】港股通五一長假暫停5日 為五窮月揭序幕? 名家專欄 13:26 2021/04/26 分享： 港股上周五重越29000關後，今早攻防戰繼續上演。港股早段在美團 （03690） 為首的科技藍籌急升帶動下最多升逾150點，惟小米 （01810） 升轉跌，加上重磅、內險股全綫回落，拖累大市升幅收窄一度倒跌，恒指半日微升23點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 期指結算 悶局待破 今日 期指結算 悶局待破 透視中港美 - 科技股更上層樓 要等芬佬轉軚 2021/04/24 科技股更上層樓 要等芬佬轉軚 【港股拆局】拆解超級大戶持倉變化 科網股還待基金大佬再進場 2021/04/23 【港股拆局】拆解超級大戶持倉變化 科網股還待基金大佬再進場 透視中港美 - 盈富沽空高企 後市有何啟示？ 2021/04/23 盈富沽空高企 後市有何啟示？ 【高息藍籌】中移動股價5連升 基金吸納為交成績表? 2021/04/22 【高息藍籌】中移動股價5連升 基金吸納為交成績表? 指數期貨 美股 經濟 港股通 貨幣政策 港股 吸資 配股 美國聯儲局 A股