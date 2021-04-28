英國疫情十萬火急 約翰遜特事特辦有理？ 國際 07:25 2021/04/28 分享： 環球新冠疫情爆發1年多，歐美國家當中，英國相對而言是抗疫成功的一員，由高峰期的動輒愈千人死亡，降至如今低雙位數，約翰遜政府起勢催谷打新冠疫苗的策略應記首功。疫情大為緩和，防疫措施逐步解除之際，約翰遜卻因在疫情爆發初期，未按程序撲呼吸機遭輿論狙擊。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 2021/04/23 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定 2021/04/24 歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定 AirTag涉抄襲？ Apple罪在打壓原創 2021/04/22 AirTag涉抄襲？ Apple罪在打壓原創 只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？ 2021/04/20 只將足球視作生意 大球會「脫歐」有理？ 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 2021/04/19 俄美互懟 俄羅斯在太空使出這招？ 最新專欄文章 【拜登百日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 2021/04/27 【拜登百日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 疫情 傳染病 政治 約翰遜 Dyson 貝理雅 英國工黨 英國保守黨 英國