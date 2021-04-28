英國疫情十萬火急 約翰遜特事特辦有理？

環球新冠疫情爆發1年多，歐美國家當中，英國相對而言是抗疫成功的一員，由高峰期的動輒愈千人死亡，降至如今低雙位數，約翰遜政府起勢催谷打新冠疫苗的策略應記首功。疫情大為緩和，防疫措施逐步解除之際，約翰遜卻因在疫情爆發初期，未按程序撲呼吸機遭輿論狙擊。

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