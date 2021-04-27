五窮月在刧難逃？ 名家專欄 2021/04/27 分享： 港股上周五重越29000關，昨日攻防戰繼續上演。港股早段在美團（03690）為首的科技藍籌急升帶動下最多升逾150點。惟A股午後倒跌，拖累重磅、內險股跌幅擴大，重磅科技股普遍回落，恒指收市同步下跌逾 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 卓越商企績優 股價拾級而上 今日 卓越商企績優 股價拾級而上 最新專欄文章 【港股拆局】港股通五一長假暫停5日 為五窮月揭序幕? 2021/04/26 【港股拆局】港股通五一長假暫停5日 為五窮月揭序幕? 透視中港美 - 期指結算 悶局待破 2021/04/26 期指結算 悶局待破 透視中港美 - 科技股更上層樓 要等芬佬轉軚 2021/04/24 科技股更上層樓 要等芬佬轉軚 【港股拆局】拆解超級大戶持倉變化 科網股還待基金大佬再進場 2021/04/23 【港股拆局】拆解超級大戶持倉變化 科網股還待基金大佬再進場 透視中港美 - 盈富沽空高企 後市有何啟示？ 2021/04/23 盈富沽空高企 後市有何啟示？ 經濟 美國 人民幣 A股 港股通 反壟斷 安踏體育（02020） 美團－W（03690） 港滙 美元