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五窮月在刧難逃？

名家專欄 2021/04/27

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港股上周五重越29000關，昨日攻防戰繼續上演。港股早段在美團（03690）為首的科技藍籌急升帶動下最多升逾150點。惟A股午後倒跌，拖累重磅、內險股跌幅擴大，重磅科技股普遍回落，恒指收市同步下跌逾

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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