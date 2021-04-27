【拜登百日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 國際 07:25 2021/04/27 分享： 美國上周三達成2億劑新冠疫苗的接種里程碑，較上任即將100日的總統拜登（Joe Biden），原先訂下4月底的達標日期早了逾1周。惟拜登政府並沒時間慶祝，皆因他們正式面對抗疫大計的另一個考驗，就是如何說服及鼓勵仍未打針的美國人，加入接種疫苗的行列，特別是一眾青年人，以達成群體免疫的目標。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 2021/04/26 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 應否推疫苗通行證？ 以色列經驗可借鑑 2021/04/21 應否推疫苗通行證？ 以色列經驗可借鑑 日本疫情危機四伏 東京奧運怎辦下去？ 2021/04/17 日本疫情危機四伏 東京奧運怎辦下去？ 阿斯利康疫苗不完美 但非全無可取 2021/04/11 阿斯利康疫苗不完美 但非全無可取 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 2021/04/08 疫苗護照爭議大 約翰遜恐遇滑鐵盧 最新專欄文章 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 2021/04/26 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定 2021/04/24 歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 疫情 拜登 疫苗 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎疫情 美國