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【拜登百日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗

國際 07:25 2021/04/27

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美國上周三達成2億劑新冠疫苗的接種里程碑，較上任即將100日的總統拜登（Joe Biden），原先訂下4月底的達標日期早了逾1周。惟拜登政府並沒時間慶祝，皆因他們正式面對抗疫大計的另一個考驗，就是如何說服及鼓勵仍未打針的美國人，加入接種疫苗的行列，特別是一眾青年人，以達成群體免疫的目標。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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